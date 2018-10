LTO bezorgd om snel stijgend aantal wolvenroedels

LTO schapenhouderij maakt zich grote zorgen over de extreem snel stijgende wolvenpopulatie in Nedersaksen.

Er zijn nu negentien roedels in de Noord-Duitse deelstaat, zo blijkt uit cijfers. De dichtstbijzijnde roedel leeft bij Meppen, zo'n twintig kilometer van de grens met Drenthe.De kans dat een wolvenjong volwassen wordt en naar onze provincie trekt is volgens de belangenorganisatie van schapenhouders zeer groot."Dit jaar hebben we al een aantal loslopende, rondzwervende wolven gehad. Dat verwachten we volgend voorjaar weer. Wolven die op zoek zijn naar een nieuw leefgebied, verplaatsen zich met vijftig tot zeventig kilometer per dag. Ze zijn extreem gefocust", zegt Saskia Duives van LTO Schapenhouderij tegen RTV Noord.In Drenthe beten wolven dit voorjaar op verschillende plaatsen schapen dood. Duives vreest niet alleen voor de veiligheid van de schapen, maar ook voor die van mensen: "In Duitsland zijn er al gebieden waar ouders niet meer willen dat kinderen alleen naar school of de sportclub fietsen, omdat het te gevaarlijk is""Dat is onze boodschap vanaf het begin geweest", zegt Duives. "Het gaat ons niet alleen om de relatie tussen wolven en schapen, maar om hele veiligheid in het buitengebied. Het is geen poedel die rondloopt, het zijn gevaarlijke roofdieren."LTO zegt dat maatregelen nodig zijn om de wolvenpopulatie in te dammen. Dat komt neer op afschieten. "We kunnen aan onze Duitse buren vragen of ze die populatie zo willen beheren dat wij niet voortdurend worden geconfronteerd met wolven die op zoek gaan naar een nieuw leefgebied."Verder pleiten de schapenboeren ervoor dat de wolvenpopulatie niet per land, maar Europees wordt bekeken. "Waarom staat de wolf op de rode lijst (van bedreigde diersoorten, red.)? Er zijn wolven zat. Er zijn drie grote populaties. Eén in Duitsland en Polen, één in de Alpen en één in de Pyreneeën."