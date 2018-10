Deel dit artikel:













Anco Jansen verkozen tot man van de wedstrijd Anco Jansen haalt uit in het duel tegen Heracles (foto: Gerrit Rijkens)

Anco Jansen is 'man of the match' geworden. De meeste stemmers vonden de aanvaller de beste speler van FC Emmen in de uitwedstrijd tegen Heracles.





44% van de stemmen

Anco Jansen kreeg meer dan 44 procent van de stemmen. Doelman Kjel Scherpen, die al drie keer tot man of the match werd gekozen, werd tweede met ruim 25 procent van de stemmen. Glenn Bijl werd derde met bijna 6 procent van de stemmen.



In totaal brachten 685 mensen een stem uit na de wedstrijd Heracles-FC Emmen.



