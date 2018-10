Ramblin' Boots gooit hoge ogen bij country-awards

De noordelijke countrygroep Ramblin' Boots heeft vijf nominaties gekregen voor de Dutch Country Music Awards. De zeskoppige band, waarvan de helft afkomstig is uit Drenthe, is pas dit jaar begonnen en probeert door veel te spelen naamsbekendheid op te bouwen.

En dat lukt aardig, want voor de nominaties werd er veel op ze gestemd via internet. "We kwamen eigenlijk allemaal uit andere bandjes en we wilden in januari relaxed starten, niet te veel druk erop", vertelt bassiste Laura Hulshof. "Maar inmiddels staan we elk weekend wel ergens."Het succes is groter in het buitenland dan in Nederland. "We spelen meer in Duitsland en Skandinavië dan in eigen land. Country ligt in Nederland toch wat moeilijker, het is alsof er een taboe op ligt om het mooi te vinden. In andere landen hebben ze daar minder problemen mee. We zijn al een paar keer teruggevraagd om te komen spelen, dat is wel heel leuk.""We hebben onze repertoire nu wel op orde. We gaan nu werken aan eigen liedjes, want tot nu toe spelen we covers."Rogier Brink van Ramblin' Boots is genomineerd in de categorie zanger van het jaar. Van de band maakt Martine Stulp kans op de prijs voor beste instrumentalist. Verder is Ramblin' Boots genomineerd als beste elektrische band, maar ook als beste akoestische band en meest belovende nieuwkomer van het jaar.De genomineerden voor de DCMA-awards zijn bekendgemaakt na een eerste stemronde. De prijzen worden uitgereikt op 17 november tijdens een gala-avond in Leerdam.Rogier Brink neemt het in zijn categorie onder meer op tegen Gerard Bierman uit Meppel. Hij is de enige andere genomineerde artiest uit Drenthe.Drentse bands en artiesten zijn vaker voorgedragen voor de countryprijzen. Vorig jaar werd Rik Vinke uit Schoonebeek uitgeroepen tot beste nieuwkomer . Zingga werd in 2016 genomineerd voor de titel beste duo, maar John en Nienke Geuzinge-Havinga kwamen niet op het podium terecht.Ramblin' Boots is aanstaande zaterdag te gast in Hemmeltied op Radio Drenthe.