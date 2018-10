Openbaar Ministerie legt beslag op boekhouding Bargermeer en stelt onderzoek in

Het Openbaar Ministerie (OM) legt beslag op alle boekhouding van buurt- en huurdersvereniging Bargermeer-Meerveld in Emmen.

Dit bevestigt een woordvoerder. "De officier van justitie heeft de boekhouding nodig om de aangifte te onderzoeken."Het interim-bestuur heeft aangifte gedaan tegen het oude bestuur van fraude, diefstal en verduistering, zegt het OM.In de wijk Bargermeer is het al een tijd onrustig. In april werd het voormalig bestuur door middel van een ledenvergadering afgezet. Destijds is er een interim-bestuur gekozen. Beide voorzitters van zowel het afgezette bestuur als het interim-bestuur hebben al jaren ruzie, er is veel onderhuidse spanning in de wijk. Ondertussen wordt het buurthuis bezet door actievoerders, die willen dat de activiteiten daar weer opgepakt worden.Het bestuur van buurt- en huurdersvereniging Bargermeer-Meerveld wordt door middel van een ledenvergadering afgezet. Het interim-bestuur neemt de leiding over de vereniging en het bijbehorend clubhuis over.- JVolgens het interim-bestuur wil het oude bestuur de sleutels, boekhouding en andere zaken niet overdragen aan het nieuwe bestuur. Er wordt een kort geding aangespannen. De rechter bepaalt dat voor vrijdag 8 juni alle zaken overgedragen moeten worden. Gebeurt dat niet, volgt er een dwangsom van 500 euro per dag.Burgemeester Eric van Oosterhout sluit het clubgebouw vanwege de ontstane onrust in de wijk. Oud-voorzitter Joke Vrieling doet samen met de wijkagent het gebouw op slot. Volgens Vrieling is alle boekhouding daar blijven liggen totdat het naar de notaris gebracht is.Het clubhuis moet zo snel mogelijk weer open, is de uitkomst van gesprekken tussen burgemeester Eric van Oosterhout en betrokkenen. Het interim-bestuur heeft de sleutels van het clubgebouw. Op termijn wordt er een ledenvergadering georganiseerd om een nieuw bestuur te kiezen.De geplande ledenvergadering van maandag 24 september gaat niet door. Volgens het interim-bestuur is het niet mogelijk om een nieuwe start te maken met een nieuw gekozen bestuur als zij de boekhouding nog niet in handen heeft. De boekhouding is overgedragen aan een notaris, waarna een onafhankelijk accountant daar naar zou kijken.Actievoerders bezetten het clubhuis 't Bargermeertje. Zij willen dat de activiteiten weer opgestart worden die altijd in het clubhuis georganiseerd worden.Het Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in naar de boekhouding van de buurt- en huurdersvereniging en neemt deze in beslag. De actievoerders blijven voorlopig in het clubhuis.