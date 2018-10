2.600 bezoekers voor De Affaire Vermaning

De theatervoorstelling De Affaire Vermaning heeft in totaal 2.600 bezoekers naar Hoogersmilde getrokken.

Volgens regisseur Dick Bruinsma van de PeerGroup zijn dat er iets minder dan gehoopt. Maar hij is heel tevreden over het bezoekersaantal. "We hebben ontzettend enthousiaste en positieve reacties gehad. Mensen benaderden ons na afloop via Facebook of stuurden zelfs een e-mail. Over het algemeen waren de tribunes ook gewoon lekker gevuld."De Affaire Vermaning werd de hele maand september opgevoerd op een akker bij Hoogersmilde. Veel mensen uit het dorp waren bij de voorstelling betrokken en er dreigt nu zelfs een beetje een zwart gat voor de betrokkenen, zegt Bruinsma. "Zelfs de boer van wie het land is dat we voor de voorstelling gebruikten, vindt het erg jammer dat het nu is afgelopen."Een vervolg voor de voorstelling zit er niet in. "De enige optie zou volgende zomer zijn. Maar we zijn inmiddels ook weer bezig met ons volgende theaterstuk. Daarnaast is de Affaire Vermaning heel erg locatiegebonden."Het theaterstuk De Affaire Vermaning gaat over amateurarcheoloog Tjerk Vermaning. In de jaren zestig werd hij beroemd door archeologische vondsten. Enige tijd later werd de echtheid van zijn vondsten in twijfel getrokken.