Ben Feringa: Investeer in wetenschappelijk- en technologisch onderwijs Ben Feringa helpt basisschoolleerlingen (foto: Martijn Klungel/RTV Drenthe)

Nobelprijswinnaar Ben Feringa was vandaag in Emmen om basis- en middelbare scholieren enthousiast te maken voor het vak wetenschap en technologie. Hij benadrukte daar dat we moeten blijven investeren in docenten en ze moeten scholen voor wetenschappelijk- en technologisch onderwijs.

Geschreven door Martijn Klungel

In het gebouw van Stenden Hogeschool kregen basisschoolleerlingen les van de Drentse Nobelprijswinnaar. En dat was wel even wat anders voor de hoogleraar die normaal voor studenten staat.



"Kinderen van de basisschoolleeftijd zijn natuurlijk druk, maar ze waren wel stil als ik begon te praten over spannende dingen", zegt Feringa. "Je moet de colleges op een andere manier insteken, maar ze begrijpen het wel hoor. Als je het hebt over elektrische auto's dan snapt een kind dat ook."



Kinderuniversiteit

Elk jaar organiseert Stenden Hogeschool een collegedag voor basisschoolleerlingen. Dat doen ze in het kader van de Kinderuniversiteit. PABO-studenten van de hogeschool helpen bij deze lessen. Die krijgen zelf tijdens hun opleiding ook het vak wetenschap en technologie.



Want in 2020 wordt wetenschap en technologie een verplicht vak in het primaire onderwijs. Dat betekent dat elke basisschool en school in het speciaal onderwijs dit vak aanbiedt en dat leerlingen dat moeten volgen.



Toekomst

Feringa is er over te spreken dat toekomstige docenten het vak wetenschap en technologie volgen. "Onze maatschappij zal heel erg gaan veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Hoe gaan wij bijvoorbeeld in de toekomst alle mensen voeden? Dat gaan we op een andere manier doen dan we nu doen. Deze kinderen bepalen over 30 jaar hoe wij gaan leven. Dan kun je niet vroeg genoeg beginnen met goed onderwijs."