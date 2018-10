Deel dit artikel:













Cel voor Assenaar die logé verwondde met mes

ASSEN - Een 36-jarige man uit Assen moet acht weken de cel in, omdat hij een vrouw die bij hem logeerde verwondde met een mes. Het bleef bij een snee in de wenkbrauw van de vrouw.

"Iets lager en u stak in haar oog", zei de rechter. Het slachtoffer logeerde eind mei bij de man. Beiden gebruikten dat weekend veel drugs.



Gewoon weg

Ze mocht nog wel een nachtje blijven, maar dat kostte 20 euro, zei de vrouw later tegen de agenten. Dat wilde ze niet betalen en haar gastheer zwaaide daarop met een mes. Volgens de Assenaar lag het anders. Zij moest gewoon weg en ze ging maar niet weg.



Radeloos

Radeloos pakte hij het mes en zwaaide daarmee naar de deur, zei de man tegen de rechter. Hij raakte haar per ongeluk. Dat maakte de zaak niet minder ernstig, meende de rechter. Ze legde de man ook een voorwaardelijke celstraf van vier weken op.