Ruzie in Anastasiadorp heeft omwonenden aan het denken gezet

De harmonieuze aanleg van het ecologische Anastasiadorp op de Boermastreek bij Exloo is door ruzie tussen de initiatiefnemers onzeker geworden. De onenigheid zou ertoe hebben geleid dat buurtbewoners bezwaren kregen. Maar de toekomstige bewoners van de woongemeenschap hopen dat ze die nog kunnen wegnemen.

De afgelopen jaren waren de contacten tussen de buurtbewoners en de initiatiefnemers van het zelfvoorzienende dorp tussen Exloo en Exloërveen juist goed. Een scheuring binnen de groep initiatiefnemers heeft daar nu verandering in gebracht.Daardoor is er nu een lastige situatie ontstaan. Al aangekochte grond, in totaal vier hectare, staat op naam van een stichting, waar een minderheid van de initiatiefnemers zeggenschap over heeft. De andere, grotere, groep is daarmee op achterstand gezet. In feite zijn er nu twee groepen bezig met het opzetten van een Anastasiadorp, het eerste in Nederland.Johan Peter Teunissen betreurt de gang van zaken. Hij spreekt namens de grootste groep. “De andere groep heeft ineens veel haast gekregen en heeft het project erg naar zich toe getrokken. Dat is de zorgvuldigheid niet ten goede gekomen en ik denk dat dat funest is geweest voor het vertrouwen dat de buurt had. Maar het laatste wat wij wensen is ruzie. Ons uitgangspunt is juist om in harmonie met elkaar, de buren en de natuur te leven.”Het andere deel van de initiatiefnemers gaat verder onder de noemer Deelschelanden.Teunissen en zijn medestanders beginnen kleinschalig, waarbij ze de komende tien jaar naar een dorp van 30 hectare hopen te groeien. Bewoners gebruiken ieder een hectare om te wonen en zelf gewassen en groenten te verbouwen. Het moet op de langere termijn een zelfvoorzienend dorp zonder geld worden.De bezwaren van buurtbewoners kwamen vorige week aan de orde, toen hun advocaat Peter Sluyter insprak bij de provincie.Gemeente en provincie hebben een positieve grondhouding richting het plan, maar Borger-Odoorn wil maar één initiatief toestaan. Advocaat Sluyter zegt dat het huidige plan te grootschalig wordt. “Mijn cliënten willen met Anastasiadorp en met de gemeente en de provincie in overleg komen, over datgene wat er wel kan gebeuren.”Maar ook de buurtbewoners blijken het niet met elkaar eens te zijn. Thomas Bakker is stellig: “Wij willen helemaal geen Anastasiadorp hier, van welke groep dan ook.""Ik vind het ook vreemd dat gemeente en provincie hieraan willen meewerken. Onder het mom van ecologie worden regels die voor ons allemaal gelden overboord gegooid. Laat die mensen bij het Hunebedcentrum in Borger gaan wonen, daar past het beter."