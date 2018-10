Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vakantievlucht vanaf Eelde strandt op Schiphol De reizigers wachten af in het toestel (foto: Martin Druppers) De lunch in het vliegtuig (foto: Martin Druppers)

Vakantiegangers die vanmorgen vanaf Eelde vertrokken naar het Turkse Antalya zijn gestrand op Schiphol.

"We hadden eerst een tussenstop in Rotterdam. Daar vertrokken we en na tien minuten in de lucht gingen we alweer naar beneden en zijn we geland in Amsterdam", vertelt Martin Druppers die samen met zijn vrouw op vakantie gaat.



"Eerst werd ons verteld dat de staart de grond had geraakt en later was er sprake van een vogel in de motor", aldus Druppers. Maar wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Corendon laat aan RTV Drenthe weten dat er sprake is van een 'technische storing', maar verdere details zijn niet bekend.



"We zitten nog steeds in het toestel. We hebben inmiddels wel een lunch gehad: een stroopwafel en wat te drinken", grapt Druppers. Wanneer hij en de andere vakantiegangers hun reis kunnen voorzetten, is de vraag.