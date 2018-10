Deel dit artikel:













Sportcast #8: FC Emmen vergeet dat de eerste twintig minuten ook meetellen Sportcast #8: FC Emmen vergeet dat de eerste twintig minuten ook meetellen

In de achtste Sportcast blikken verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen terug op de verloren uitwedstrijd van FC Emmen tegen Heracles Almelo. Verder staan we natuurlijk stil bij het amateurvoetbal en hebben we het over mountainbiker Lars Boom.





Gasten:

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)



Presentatie: Roy van Gool



De Drenthe Sportcast kun je vinden op je favoriete podcast-apps. We zijn onder meer te beluisteren op Podbean , aCast , TuneIn ,



Andere podcasts:

De Drenthe Sportcast kun je vinden op je favoriete podcast-apps. We zijn onder meer te beluisteren op Podbean, aCast, TuneIn, iTunes, Blubrry en Pocket Casts. Genoten van de Sportcast? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op Cassata, onze podcast over de Drentse politiek en actuele discussies in onze provincie.