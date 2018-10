Deel dit artikel:













Vrijwilligers Hoogeveen nemen wijkcentrum De Magneet over René Aalders kreeg de sleutel van wijkcentrum De Magneet van wethouder Giethoorn en Woonconcept-directeur Peeters.

Wijkcentrum de Magneet in Hoogeveen is vandaag in handen gekomen van vrijwilligers. Stichting Wijkcentrum Krakeel is de nieuwe beheerder.

Het wijkcentrum moet daarmee een grotere rol in de buurt krijgen. De Magneet werd beheerd door Woonconcept, maar door veranderingen in de wetgeving mag dat niet meer.



De sleutel werd overhandigd door directeur Nicole Peeters en wethouder Erik Giethoorn aan René Aalders van de stichting Wijkcentrum Krakeel. Een groep vrijwilligers vormt samen het bestuur van de stichting.



“We willen een gevoel van verbondenheid creëren. De Magneet moet het gevoel van een buurthuis geven, waar iedereen uit de wijk zich thuis voelt”, zegt René Aalders.



De stichting is nog wel dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.