Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ambtenaren Aa en Hunze vieren verjaardag met de voeten in de klei Jan Dolfing leidt ambtenaren van de gemeente Aa en Hunze rond in Balloo (foto; RTV Drenthe) Jan Dolfing leidt ambtenaren van de gemeente Aa en Hunze rond in Balloo (foto; RTV Drenthe)

Alle ambtenaren van de gemeente Aa en Hunze hadden vandaag buitendienst. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Aa en Hunze lieten ze zich rondleiden door de dorpen in de gemeente.

Inwoners van onder meer Balloo, Grolloo en Ekehaar lieten het gemeentepersoneel zien wat er allemaal speelt in hun dorp. Ook brachten de inwoners de ambtenaren naar plekken in het dorp die bijzonder zijn.



Herindeling

Twintig jaar geleden, in 1998, vond er een grote herindeling plaats van alle gemeenten in Drenthe. De voormalige gemeenten Rolde, Anloo, Gieten en Gasselte gingen op in de nieuwe gemeente Aa en Hunze.



'Bij de mensen blijven'

Geboren en getogen Balloër Jan Dolfing mag de ambtenaren rondleiden door zijn eigen dorp. Een belangrijke dag, vindt hij het uitje van de gemeentemedewerkers. "Nu het gemeentehuis is verplaatst van Rolde naar Gieten is het de kunst om dicht bij de mensen te blijven staan. De cultuurhistorie is hier heel belangrijk en ik wil bereiken dat de ambtenaren met dat in hun achterhoofd naar Balloo gaan kijken", vertelt Dolfing.



De informatie die de ambtenaren vandaag opdoen, moeten ze meenemen en delen met hun collega's. Het is de bedoeling dat dit wordt omgezet naar nieuw beleid. "Dat moet niet alleen gaan om een lantaarnpaal die niet brandt, maar echt om het karakter van een dorp. Wat is leuk en wat kan leuker", zegt burgemeester Ton Baas.