Glasvezelinitiatieven Noordoost-Drenthe gaan samen verder

Lokale groepen in Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo gaan samenwerken om snel glasvezel aan te leggen. Stichting Drents Glasvezel Collectief en Glasvezel Buitenaf hebben de handen ineen geslagen.

Voor het beheer van het netwerk gaan de groepen in zee met RE-NET, een onderdeel van de Rendo. Glasvezel wordt niet gezien als nutsvoorziening en daarom kunnen gemeenten of de provincie niet zelf de aanleg doen.Pogingen om Noordoost-Drenthe aan de glasvezel te krijgen, strandden vorig jaar nog. De initiatiefnemers wilden toen dat de gemeenten aandeelhouder zouden worden, maar die weigerden dat.Doel van de nieuwe samenwerking is om tegen een concurrerende prijs glasvezel te krijgen in heel Noordoost-Drenthe. Rond deze tijd begint een wervingscampagne, waarbij inwoners wordt gevraagd om mee te doen en één van de vijf providers te kiezen. Naast de kosten van het abonnement moeten inwoners dan 7,50 euro per maand betalen aan vastrecht of een eenmalig bedrag van 1.000 euro.Er komen tien informatie-avonden. De aanleg kan starten als zeker 45 procent van de inwoners meedoet.