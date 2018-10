Assen krijgt vier miljoen van Ollongren voor gasvrije huizen

Assen krijgt vier miljoen euro aan subsidie om meer woningen los te kunnen koppelen van aardgas. Dat zei minister Kajsa Ollongren bij een werkbezoek aan de stad.

Ollongren nam een kijkje in wijk Lariks, waar de eerste flat staat die zonder gas kan. Assen wil daarmee verder en had om de miljoenensubsidie gevraagd. Dat er geld zou komen, was al duidelijk . Maar hoeveel subsidie het zou worden, was nog niet bekend."Dit is absoluut een voorbeeld voor de rest van het land", zei Ollongren tegen RTV Drenthe.De gemeente wil 450 huizen in de buurt Beek en omgeving ook gasvrij maken. Daarvoor kon geld worden aangevraagd in het kader van een proefproject dat door het ministerie van Binnenlandse Zaken is opgezet. Assen gaat nu samen met de buurt het plan verder uitwerken. Binnen vijf jaar moet het werk klaar zijn.De gasloze flat waar Ollongren ging kijken staat aan de Ellen. Twee soortgelijke flats aan de Epe en de Eem worden nu eerst aangepakt.Assen was niet de enige gemeente die mee wil doen. Er zijn 75 gemeenten in Nederland die van de minister van Binnenlandse Zaken subsidie willen.