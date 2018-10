Theaterstuk Welstaat krijgt mogelijk een vervolg

De organisatie van het theaterstuk Welstaat in Frederiksoord kijkt tevreden terug na de laatste voorstelling. Zo'n 3.600 bezoekers hebben de afgelopen weken het theaterstuk bezocht.

"Per voorstelling ontvingen we ongeveer vierhonderd bezoekers. Daarmee was het stuk per avond net niet uitverkocht", kijkt Hanna van der Leest terug. Één avond moest worden afgelast vanwege onweer."Al met al zijn we heel erg tevreden", zegt Van der Leest. "Het publiek, de artiesten en de deelnemende verenigingen waren erg enthousiast." De organisatie kijkt nu naar een vervolg. "We onderzoeken in wat voorvorm we hiermee verder willen. Maar eerst gaan we nagenieten."