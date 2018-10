Deel dit artikel:













Inbrekers richten ravage aan in tuincentrum Smilde De inbrekers kwamen binnen door het dikke kasraam (Foto: Henk-Jan Bodenstaff) Er werd vierhonderd euro gestolen bij het tuincentrum (Foto: Google Streetview)

Bij een inbraak in Tuincentrum Bodenstaff aan de Kanaalweg in Smilde is in de nacht van zaterdag op zondag een flinke ravage aangericht. Er is weinig gestolen, maar de schade loopt flink in de papieren.

De drie inbrekers zijn volgens eigenaar Henk-Jan Bodenstaff via het raam van een kas binnengekomen en hebben vervolgens met veel geweld ingebroken in het kantoor.



Veel schade

Tussen 1.00 uur en 2.00 uur waren de inbrekers in het bedrijf, waarschijnlijk op zoek naar geld. "De kas heeft groot isolerend veiligheidsglas met aluminium strips. Dat is helemaal kapot. Daarna wilden ze via het invalidentoilet het kantoor binnendringen. Daar hebben ze grote zandsteenblokken uit de muur geslagen en de luchtafvoer gesloopt", vertelt Bodenstaff.



Uiteindelijk wisten de inbrekers een kozijn met dubbelglas te vernielen en in het kantoor haalde het drietal het interieur overhoop op zoek naar geld. Bodenstaff: "Ze hebben wat kleingeld gevonden, zo'n vierhonderd euro. Daarna ging het alarm af en gingen ze er vandoor. Ze hebben wel voor twee- à drieduizend euro aan schade veroorzaakt."



Daders op beeld

Inmiddels heeft Bodenstaff de puinhoop opgeruimd en de schade gemeld bij de verzekering, maar ontdaan is de ondernemer nog steeds. Bodenstaff: "We hebben de zaak hier al veertig jaar en nog nooit is zoiets gebeurd. Gelukkig hebben we ze goed op beeld en ook sommige buurtbewoners hebben camera's hangen. Hopelijk was dit de eerste en enige keer dat ons dit overkomt."