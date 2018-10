Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Organisatie tevreden met 335 hardlopers tijdens eerste Bargerveentrailrun De hardlopers gingen door het veen, zand en door het bos tijdens de eerste Bargerveentrailrun (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

HARDLOPEN - De eerste editie van de Bargerveentrailrun in het Bargerveen bij Weiteveen was volgens de organisatie een groot succes. Ook volgend jaar wordt daarom de trailrun opnieuw georganiseerd.

Geschreven door Janet Oortwijn

"We hadden van tevoren gehoopt op tweehonderd deelnemers", zegt Wilma de Vries van de organisatie. "Er hebben 335 mensen meegedaan. Dat zijn er meer dan verwacht en wij zijn daar heel blij mee."



Off-road hardlopen

Een trailrun is een hardloopevenement waarbij 'offroad' wordt hardgelopen. De hardlopers liepen zondag door het Bargerveen een route van 8,5, 16 of 22 kilometer. De tocht ging door het veen, zand en bebossing.



'Vergeten stuk'

De loop wordt georganiseerd door Loopgroep Klazienaveen. "We trainen wel eens in het Bargerveen en ik doe zelf wel eens een trailrun. Als organisatie dachten we: 'Waarom organiseren we het niet eens zelf?", vertelt De Vries. "Dit is toch een beetje een vergeten stuk, een uithoek."



Drie jaar

In overleg met Staatsbosbeheer is afgesproken het evenement eerst voor drie jaar te organiseren. "En volgend jaar doen we het weer op de laatste zondag van september."