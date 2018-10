Deel dit artikel:













Aanvoerders Drenthina en FC Emmen verschijnen met regenboogband aan de aftrap De aanvoerders van vv Drenthina verschijnen de komende weekenden met een regenboogband aan de aftrap (foto: Pixabay)

De aanvoerders van de elftallen van vv Drenthina uit Emmen spelen de komende twee weekenden met een speciale aanvoerdersband met regenboogprint.

Met deze speciale band om de arm vraagt de club tijdens de regenboogweek extra aandacht voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.



'Iedereen mag zichzelf zijn'

De club heeft de banden, net als andere clubs in Emmen, ontvangen van de gemeente. Wethouder Raymond Wanders hoopt dat de andere voetbalclubs het voorbeeld van Drenthina volgen.“Wij willen een gemeente zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is belangrijk dat we elkaar beoordelen op gedrag en niet op geaardheid, overtuiging, achtergrond of geslacht", zegt Wanders.



Die acceptatie is volgens Wanders niet vanzelfsprekend. "Daarom vragen we dit jaar via het voetbal extra aandacht voor het ‘er gewoon bij horen’ van iedereen. Het gaat om de teamprestatie en de band met elkaar.”



FC Emmen doet mee

Ook andere gemeenten in Drenthe sturen regenboogbanden naar de clubs. De Drentse eredivisionist FC Emmen werkt ook mee aan de actie. Tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard op zondag 7 oktober verschijnt de aanvoerder met een regenboogband op het veld.