Minister Bruins officieel akkoord met sluiting kinderafdelingen Treant

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft officieel laten weten dat hij geen bezwaar heeft tegen de sluiting van de kinderafdeling en de afdeling verloskunde in de ziekenhuizen van Hoogeveen en Stadskanaal.

Hij heeft daarover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Treant Zorggroep sluit de afdelingen, omdat ze niet voldoende personeel kunnen vinden voor het Ziekenhuis Bethesda en het Refaja Ziekenhuis.In de brief wijst Bruins erop dat begin september is afgesproken dat zorgverzekeraars de mogelijkheid bieden om extra capaciteit aan verloskundigen in te zetten. Daarnaast zijn er 'handreikingen gedaan op het gebied van de eigen bijdrage en het vervoer'.Ook is afgesproken dat de andere ziekenhuizen in de regio gaan bijhouden wanneer hun afdelingen vol zijn, zodat daarvan een duidelijk beeld ontstaat. Bovendien krijgen alle ziekenhuizen een contactpersoon voor de verloskundigen, zodat zaken makkelijk en snel te regelen zijn.Vorig week werd bij het Wilhelminaziekenhuis in Assen een mobiele verloskamer neergezet , omdat er een toeloop wordt verwacht van het aantal zwangere vrouwen uit andere delen van de regio.In een brief aan de kamer schrijft Bruins: "Ik heb begrip voor de zorgen die de inwoners uit de omgeving, en met name ook de vaders en moeders in spé, hebben over de consequenties van het besluit voor de zorg aan zwangere vrouwen en de nog ongeboren kinderen. Ik begrijp ook dat zij graag geboortezorg dichtbij en van goede kwaliteit zouden willen behouden. In dit geval bleek het echter niet haalbaar om deze zorg op de bestaande locaties te handhaven. Belangrijker dan zorg dichtbij vind ik dat patiënten erop kunnen rekenen dat zij kwalitatief goede en veilige zorg krijgen."