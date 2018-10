Werkstraf geëist tegen agente die op onschuldige scooterrijder schoot

Tegen een 41-jarige agente uit Emmen is in de rechtbank in Groningen een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur geëist voor een poging tot opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De vrouw vuurde op 8 april vorig jaar vier kogels af op een scooterrijder in Hoogkerk.

De politie was die avond op zoek naar iemand vanwege een familieruzie. De verdachte zou vuurwapengevaarlijk zijn.Toen een scooterrijder een stopteken negeerde en op de agente afreed, trok de vrouw haar wapen en schoot. De jongeman voldeed 'vaag' aan het signalement van de verdachte die gezocht werd, maar bleek een volslagen onschuldige voorbijganger. Hij raakte door de schoten niet gewond.Eerder op de avond waren agenten met in totaal vijf wagens opgeroepen om te assisteren bij een familieruzie in Hoogkerk. Daarbij zou de zoon twee vuurwapens bij zich hebben. De man was volgens zijn moeder samen met zijn vader op weg om een overnachting in een hotel te regelen. Volgens de moeder van de gezochte man was de situatie gesust. Wel had hij een sporttas bij zich, met vuurwapens.De agenten besloten de auto op te sporen. Die werd in de buurt van Hoogkerk aangetroffen. Daarin zat alleen de vader. Die vertelde de agenten dat zijn zoon er vandoor was met de sporttas. Hij zou op een scooter zonder kenteken door Hoogkerk rijden. Dat bericht werd via de portofoon gehoord door de agente.Op het moment dat de 'gezochte rode scooter' dichterbij komt, negeert deze een stopteken van de agente. Hij mindert kort vaart, maar voert daarna de snelheid weer op. De Emmense agente was in de overtuiging dat ze door de scooter omver zou worden gereden. Ze trok haar wapen met als doel: aanhoudingsvuur met noodweer.De agente vuurt vier 'lage' kogels af. De vierde kogel lost ze op het moment dat de scooterrijder van haar af rijdt. Deze verklaarde later dat hij moest slalommen om de kogels te ontwijken. Een kogel sloeg in op de beschermkap van de scooter."Een baardje, een sikje, een donkere man, met ergens een embleem op een mouw. Een zeer vaag signalement en wat mij betreft onvoldoende", zei de officier. "Het blijft een aanname dat de scooterrijder en de verdachte één en dezelfde persoon zijn. En dat zomaar aannemen, dat had mevrouw nooit mogen doen. Bovendien was er geen sprake van een noodweersituatie."Volgens advocaat Hans Anker van de politieagente, heeft de vrouw juist gehandeld naar de situatie. Ook zou de ervaren agente, die al 21 jaar in dienst is bij de politie, niet opzettelijk hebben geprobeerd letsel toe te brengen. "'Waar zit 'm die opzet dan helemaal? Mijn cliënt handelde beheerst en gecontroleerd en richtte bewust laag op de scooter. Conclusie: zij aanvaarde zeker niet opzettelijk de kans op de dood van de rijder', legde Anker de rechtbank voor. Hij vroeg vrijspraak voor de vrouw.Uitspraak is over twee weken.