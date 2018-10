CDA stelt Kamervragen over instellen wachtlijst voor jeugdhulp in Assen

Het CDA in de Tweede Kamer is bezorgd over het instellen van wachtlijsten in Assen voor jeugdhulp en wmo-zorg en heeft daarom kamervragen gesteld.

De gemeente Assen wil wachttijden invoeren om zo oplopende miljoenentekorten terug te dringen, vooral op de jeugdhulp. Het CDA is bang dat dit leidt tot 'onverantwoorde wachtlijsten en mogelijk zelfs opnamestops'.CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen en collega René Peters willen van minister Bruno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten of dit zomaar kan.Assen kwam vorig jaar 5,5 miljoen euro tekort op jeugdhulp en ondersteunende wmo-zorg zoals thuiszorg en mantelzorg. Zou de gemeente niet ingrijpen, dan loopt het tekort op tot over de zes miljoen euro.Vooral op de jeugdhulpverlening kwam Assen vorig jaar fors tekort, bijna 4,5 miljoen. Assen kreeg minder rijksgeld - 20 miljoen in plaats van 24 miljoen - terwijl er juist meer jeugdige cliënten zijn aangemeld voor zwaardere en langdurige zorgtrajecten.Met meer preventie, strengere criteria, kortere zorgindicaties, invoering van wachttijden en budgetplafonds voor zorgaanbieders, willen B en W de kosten drukken. De maatregelen zouden volgens wethouder Harmke Vlieg één tot twee miljoen kunnen besparen, maar dat is niet toereikend. Daarom probeert Assen samen met andere gemeenten ook meer rijksgeld te krijgen. Want vooral op jeugdhulp komen nagenoeg alle Drentse gemeenten tekort.De CDA-kamerleden Mulder en Peters willen van minister Bruins weten hoe het komt dat er zulke grote tekorten zijn op jeugdhulp en wmo-zorg. Ook willen ze weten of het klopt dat in Drenthe het aantal zwaardere jeugdhulptrajecten de laatste jaren fors is toegenomen: van 885 in 2015 naar 1270 vorig jaar. Verder vraagt de CDA-kamerfractie vraagt zich af of het instellen van wachtlijsten in Assen wel strookt met de jeugdhulpplicht die de gemeente feitelijk heeft.