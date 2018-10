Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jannes wint de eerste Buma NL Award voor het levenslied Jannes kreeg tijdens de Buma NL Awards een award in de categorie levenslied (foto: RTV Drenthe)

Zanger Jannes heeft vanavond de allereerste Buma NL Award in de categorie Levenslied gewonnen.

In TivoliVredenburg in Utrecht hield de Koning der Piraten Django Wagner en Frans Bauer achter zich. Naast Jannes was Daniël Lohues genomineerd voor het Meest Succesvolle Album, maar hij greep naast de hoofdprijs.



De Buma NL Awards werden voor de negende keer uitgereikt. Naast Jannes vielen onder meer Marco Borsato, Lil' Kleine en André Hazes in de prijzen. De pas overleden Koos Albers kreeg postuum de Helden Oeuvreprijs.