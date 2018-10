Assen begint met pilot autoluwe Rolderstraat

Assen wil dit najaar van start met een pilot voor een autoluwe Rolderstraat. Het college komt daarmee tegemoet aan de wens van bewoners die veel klagen over hinderlijk autoverkeer in deze straat met winkels en horecabedrijven.

De pilot met de autoluwe Rolderstraat is een concreet actiepunt uit het werkplan voor 2019 voor een aantrekkelijker en compacter winkelgebied in de stad.De gemeente wil samen met winkeliers en horecaondernemers plannen maken voor het autoluw maken. Een onderdeel daarvan zijn nieuwe bevoorradingsmodellen. Zo rijden in de Rolderstraat de hele dag auto's en staan er vaak ook busjes en vrachtwagens om winkels te bevoorraden. Bovendien wordt vanuit veel zaken in de Rolderstraat met scooters eten bij Assenaren bezorgd.Veel bewoners klagen al een tijdje over overlast van de dagelijkse stroom aan doorgaande auto's en van bevoorradingsverkeer. Het zorgt voor onveilige situaties, vinden ze. Ook fout geparkeerde auto's en scooters zijn een bron van ergernis.De pilot voor een autoluwe Rolderstraat moet zorgen voor meer veiligheid, een prettiger winkelstraat en minder uitstoot van fijnstof. Hoelang de pilot gaat duren, en wat de concrete maatregelen zijn, is nog niet bekend.