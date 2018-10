Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beilense legde alle rimpels van overleden chansonnier Charles Aznavour (94) vast Charles Aznavour signeerde vorig jaar rond zijn concert in Amsterdam het portret dat Ineke Stevens van de zanger maakte (foto: Ineke Stevens-Tijdeman)

Ze las vandaag op haar telefoon over het overlijden van zanger Charles Aznavour. Ineke Stevens-Tijdeman moest direct terugdenken aan het concert dat de Fransman vorig jaar in Amsterdam gaf en waar hij haar portret van hem signeerde.

Geschreven door Frank Andringa

"Ik was fan van hem", vertelt Stevens. "Eigenlijk leefde hij het hele leven een beetje met me mee."



Sinds een jaar of tien doet de Beilense aan schilderen. "Ik wilde iemand schilderen met een mooi levensverhaal", kijkt Stevens terug op het ontstaan van haar portret van de Franse chansonnier. "Dat moest Charles Aznavour worden. De man heeft een zware jeugd gehad, als kind van gevluchte Armeniërs. Maar hij was altijd positief, had een heel warm hart."



Het werd meer dan een portret. Er kwam een heel verhaal bij te staan op het schilderij. Teksten van Aznavour. "Een heel mooie uitspraak van hem vind ik: 'Het is al laat, maar nog geen bedtijd', vertelt de schilderes. Die tekst heeft een prominente plek gekregen op het kunstwerk.



Met het portret onder de arm naar Amsterdam

Vorig jaar ging Stevens met het schilderij onder de arm naar Amsterdam. "We hadden tickets voor het concert dat Charles Aznavour hier gaf. Mijn man adviseerde me het schilderij mee te nemen", vertelt Stevens. "We waren al vroeg in Amsterdam. Met het portret onder de arm zijn we naar de concertzaal gegaan. Daar hebben we het afgegeven in een kantoortje. Daar zouden ze hem vragen of hij het wilde signeren."



Na afloop van het optreden keerde Stevens vol spanning terug. "Het was zo vreemd om tijdens het concert al die rimpels en die mooie ogen levend te zien! Charles Aznavour sprak rond zijn optredens met bijna niemand. Hij gaf geen handtekeningen en ging niet met fans op de foto. Maar toen wij bij het kantoortje kwamen, toen moest het meisje daar lachen. Aznavour leek volgens haar heel enthousiast toen hij portret signeerde."



Charles Aznavour is thuis in de Zuid-Franse Alpilles overleden in zijn slaap. Hij is 94 jaar oud geworden.