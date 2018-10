RIVM: Paasvuren stoten evenveel uit als Nieuwjaarsvuurwerk

De hoeveelheid fijnstof die paasvuren uitstoten is vergelijkbaar met die van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dit blijkt uit onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

“De bijdrage die paasvuren leveren aan de totale landelijke uitstoot van fijnstof is minimaal, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat paasvuren lokaal niet voor overlast kunnen zorgen”, aldus het RIVM.Over een heel jaar bekeken, veroorzaken de zogenoemde vreugdevuren minder dan een procent van de totale uitstoot fijnstof in ons land. Een half procent om precies te zijn. Het RIVM heeft echter niet becijferd wat dan de uitstoot van fijnstof op de dag zelf is.“Het is onze taak om jaarlijkse gemiddelden te rapporteren”, zegt Margreet van Zanten, hoofd emissieregistratie van het RIVM tegen RTV Oost . “Maar ter vergelijking: de emissie van vreugdevuren is van dezelfde grootte als van vuurwerk dat wordt afgestoken tijdens de jaarwisseling.”Het is voor het eerst dat het RIVM onderzoek heeft gedaan naar de uitstoot van fijnstof door paasvuren. Dat gebeurde op verzoek van de Stichting Houtrookvrij, die daar rond Pasen dit jaar op aandrong.Volgens die organisatie veroorzaakt de eeuwenoude traditie namelijk “een immense milieuvervuiling en bijbehorende gezondheidsrisico’s”. De Stichting Houtrookvrij pleit daarom voor een verbod op paasvuren.Het RIVM deed de afgelopen maanden onderzoek naar zogenoemde vreugdevuren. “En niet alleen paasvuren, maar ook de vuren die rond Oud en Nieuw en andere feesten worden ontstoken”, aldus Van Zanten.Dit onderzoek bestond volgens haar voornamelijk uit berekeningen. “Er is de indruk gewekt dat we met meetapparatuur naast paasvuren zouden gaan staan, maar het was meer een kwestie van de situatie becijferen. Vervolgens zijn we tot de conclusie gekomen dat het mogelijk is om de vreugdevuren voortaan jaarlijks op te nemen in de zogenoemde emissieregistratie.”Deze cijfers worden gepubliceerd op Emissieregistratie.nl en zijn vooral bestemd voor Europese afspraken die landen onderling maken over de hoeveelheid fijnstof die ze produceren en hoe die kan worden verminderd.De meeste fijnstof is afkomstig van achtereenvolgens verkeer, landbouw, overige industrie en consumenten. Zij nemen gezamenlijk tweederde van de totale uitstoot voor hun rekening.Eerder al had de Stichting Houtrookvrij becijferd dat een van de eerdere paasvuren in Espelo goed zou zijn voor ruim elf ton fijnstof. Wat neerkomt op 67.500.000 vrachtwagenkilometers. “Dat is bijna 1.700 keer de wereld rond met een dieseltruck”, aldus de stichting. Dit is nog los van andere schadelijke stoffen als zogenoemde PAK’s, benzeen en koolstofmonixide.Het RIVM heeft de afgelopen maanden vele honderden vreugdevuren onderzocht. Daarbij is onder meer gekeken naar de grootte van de berg, maar ook wat er in rook opgaat. “Het maakt nogal verschil of hout wordt verbrand of eventueel andere spullen.”Het RIVM komt tot de conclusie dat de vreugdevuren – ‘uitgesmeerd’ over een jaar – een half procent van de totale uitstoot van fijnstof veroorzaken. Tijdens Pasen is die hoeveelheid echter te vergelijken met die van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.“Als je het bekijkt op jaarbasis is de invloed van vreugdevuren op de totale emissie minimaal. Wat echter niet wil zeggen dat ze – zeker in bepaalde gemeenten – geen overlast kunnen veroorzaken”, aldus Van Zanten.Bovendien spelen volgens Van Zanten ook diverse externe factoren een rol. Onder meer het weer – bij mist kunnen rookdampen blijven hangen – terwijl bijvoorbeeld astmapatiënten meer hinder kunnen ondervinden dan gezonde omwonenden.Het RIVM benadrukt dat het nooit aanbevelingen doet of paas- of andere vreugdevuren verboden zouden moeten worden of toegestaan kunnen blijven. “Dat blijft een zaak voor de lokale autoriteiten.”