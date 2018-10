's Heeren Loo in Geeuwenbrug goed voor 100 fulltime banen

De komst van zorggroep 's Heeren Loo naar Geeuwenbrug levert honderd fulltime banen op. De zorgorganisatie vestigt zich op het voormalige Jade-terrein waar vijftig mensen met een verstandelijke beperking komen te wonen.

's Heeren Loo, dat in Amersfoort zit, heeft voor 1,5 miljoen euro het complex van de Jade Zorggroep aangekocht en gaat het voor bijna twee miljoen euro verbouwen.Er komen vijftig appartementen en een centrum voor dagbesteding. Op het terrein zat eerder een asielzoekerscentrum, maar oorspronkelijk was er een jeugdinternaat gevestigd.De verbouwing door 's Heeren Loo gebeurt in fasen. De organisatie is nog bezig met de planontwikkeling, maar volgens directeur Piet Yntema begint nog dit jaar de eerste verbouw.De bedoeling is dat eerst zestien appartementen worden gerealiseerd. "We streven ernaar dat in mei de eerste groep van zestien bewoners erin kan. Daarna zit er misschien wel een half jaar tussen voordat we de rest aanpakken. We willen eerst kijken hoe alles loopt en laten ons niet opjagen door tijdsdruk", vertelt Yntema.Voor invulling van de honderd fulltime banen in Geeuwenbrug, zoekt 's Heeren Loo volgens Yntema niet alleen hoog geschoold zorgpersoneel. "Het merendeel wat we nodig hebben, is voor begeleiding. Dat kunnen ook zij-instromers zijn, of mensen met het hart op de goede plek die affiniteit met zorg hebben. We regelen dan zelf de opleiding. We streven naar een gezonde mix van geschoold personeel en mensen die authentiek zijn."Zodra het management voor de locatie Geeuwenbrug rond is, gaat de werving van personeel beginnen. "In november hopen we het managementteam rond te hebben en zij gaan dan aan de slag met het invullen van alle vacatures", aldus Yntema.Op het complex wordt een gebouw, dat voorheen een algemene en technische ruimte was, de plek voor dagbesteding. "Daar gaan we arbeidsmatig aan de slag. Maar we zoeken ook nadrukkelijk verbinding met de regio. Want we willen zowel arbeid creëren op ons eigen terrein, als daarbuiten. We zoeken dus naar een zinvolle arbeidsmatige dagbesteding, zowel binnen als buiten, in samenwerking met de regio."'s Heeren Loo is een grote zorgorganisatie, die mensen met een verstandelijke beperking opvangt en begeleidt op woonlocaties en in gezinshuizen. De zorggroep heeft 10.000 cliënten en 14.000 medewerkers in dienst. In Drenthe is de zorggroep al actief in gezinshuizen in Emmen en Sleen.Het complex in Geeuwenbrug wordt de eerste grote woonlocatie in Drenthe van 's Heeren Loo. De cliënten die er komen te wonen zijn volgens directeur Yntema tussen de 30 en 50 jaar en kunnen uit het hele land komen. "Deze plek kwam als beste uit de bus bij een locatieonderzoek. De ligging en infrastructuur zijn prima en we denken hier aan personeel te kunnen komen."