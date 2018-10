Wie wil er wonen in Havenkwartier Assen en hoe?

Assen gaat op zoek naar de woonwensen voor het Havenkwartier. Het gebied rond de Havenkade, met de graansilo als blikvanger, biedt plek aan minstens 500 huizen.

Assen wil samen met makelaardij Lamberink weten welke wensen er zoal leven onder mensen die er mogelijk zouden willen wonen. Willen ze per se aan het water, willen ze vrijstaand wonen, in een rijtje, huren, kopen, of in een appartementencomplex.Komende weken wil de gemeente via woonsites en social media de woonwensen proberen te inventariseren. Daarvoor is ook een speciale website gelanceerd.Het Havenkwartier is een oud industriegebied dat de gemeente met projectontwikkelaars wil ombouwen tot woonwerkgebied. Binnenkort gaat Assen met betrokken partijen om tafel voor verdere planontwikkeling. Dan moeten ook de woonwensen bekend zijn.Blikvanger in het gebied is de zeventig jaar oude graansilo. Daarin zit nu op de begane grond de Ondernemersfabriek. Volgens de gemeente is rondom de metershoge silo ruimte voor modern wonen, vernieuwende bedrijven en horecavoorzieningen. Sinds het Kanaal weer bevaarbaar is, is er grote interesse in het gebied.Er liggen al ideeën van ondermeer DAAD Architechten, die er horeca, sport, recreatie en penthouses in wil realiseren. Ook twee Asser inwoonsters hebben een plan voor een skate- en foodhal Hoe snel er gewoond kan worden rond het Havenkwartier is nog onduidelijk. Het hele project is opgeknipt in vier ontwikkelgebieden. De gemeente geeft prioriteit aan ontwikkeling van het gebied Sluiskade. Dat ligt direct rondom de Havenkade, en omvat ook de hoge torensilo en een enorme graanloods.Met de ombouw van het Havenkwartier tot woonwerkgebied wil Assen aansluiten op de woningbouw op het noordelijke deel van het Veemarktterrein. Daar wordt de stadswijk Asselyn gebouwd. Voor wonen in dit deel van Assen zou veel interesse zijn, omdat het direct tegen het centrum aanligt en vlakbij het station.Assen lanceerde jaren geleden al een ambitieus masterplan voor het Havenkwartier, samen met ontwikkelaar Credo en woningcorporatie Actium. Maar dat werd door het vorige college in de ijskast gezet. Verdere ontwikkeling van Kloosterveen had voorrang. Ook wilde Assen eerst marktpartijen het initiatief laten nemen. Nu er veel interesse is, wil Assen ontwikkeling weer actief oppakken.