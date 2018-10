​Drentse ouderen moeten woning aanpassen

Lang zult u wonen in Drenthe. Dat is de naam van een nieuwe campagne die de provincie komende zaterdag begint.

De provincie wil inwoners stimuleren hun woning op tijd veiliger en comfortabeler te maken, omdat we steeds langer blijven thuiswonen. "We willen het liefst oud worden in ons eigen huis. Maar daar moeten we onze woning wel op inrichten", licht gedeputeerde Cees Bijl toe.De aftrap van de nieuwe campagne is zaterdag op de Ouderendag van de gemeente De Wolden. Belangstellenden kunnen bij de stand terecht voor informatie en bouwkundig advies. Vaak kun je met een paar kleine aanpassingen de veiligheid van je huis vergroten."Denk aan het plaatsen van een tweede trapleuning voor extra houvast, het stroef maken van een badkamervloer of iets eenvoudigs als het aanbrengen van betere verlichting om valongevallen te voorkomen", aldus de provincie. Met de campagne speelt de provincie in op de toenemende vergrijzing in Drenthe. Lang zult u wonen maakt deel uit van een grotere, landelijke campagne.Voor de campagne is ook de speciale website drenthe.langzultuwonen.nl gelanceerd.