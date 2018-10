Stelling: Paasvuren moeten verboden worden

Paasvuren stoten ongeveer evenveel fijnstof uit als het vuurwerk dat tijdens Oud en Nieuw wordt afgestoken, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Als je de uitstoot van paasvuren vergelijkt met de totale landelijke uitstoot van fijnstof , is het minimaal. De paasvuren veroorzaken een half procent van de totale uitstoot.Dat lijkt niet veel. Toch is er weerstand tegen paasvuren. Zo noemt de Stichting Houtrookvrij de traditie een 'immense milieuvervuiling'. Daarom zou er een verbod moet komen, vindt de stichting.Wat vind jij? Moet er een verbod komen op het ontsteken van paasbulten, omdat het te vervuilend is? Of moet de traditie gewoon blijven bestaan?