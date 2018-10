Deel dit artikel:













OM eist cel voor zwaaien met hakmes De man richtte een ravage aan in het opvangcentrum (Foto: Pixabay.com)

Voor een mishandeling en het dreigen met een hakmes in een opvangcentrum De Breehof in Nieuw-Amsterdam is tegen een 46-jarige man een celstraf van zes maanden (de helft voorwaardelijk) geëist.

De man richtte met het hakmes in het centrum een ravage aan. De politie loste een waarschuwingsschot en zette een politiehond in om de man te stoppen.



Kinderverkrachter

De 46-jarige woonde begin juli het opvangcentrum voor daklozen. Hij ging door het lint nadat een medebewoner hem uitschold voor kinderverkrachter. Hij pakte de ander bij de keel en gooide hem op een tafel. Daarna werd het slachtoffer met een hakmes achterna gezeten.



"Die kon gelukkig sneller rennen dan u, anders was het wellicht anders afgelopen”, zei de officier van justitie. De man stond ook terecht voor het vernielen van een caravan op het terrein van De Breehof en het inslaan van ruiten.



Proeftijd

Twee winkeldiefstallen in mei in een supermarkt in Nieuw-Amsterdam ontkende de man. Een bewakingscamera legde de diefstallen vast. De man liep in de proeftijd van een eerder opgelegde celstraf van drie weken. Ook die moet hij uitzitten, eiste de officier.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.