Hart van Nederland krijgt Drentse baas (foto: Omroep Gelderland)

Voormalig RTV Drenthe-presentator Marc Veeningen wordt hoofdredacteur van Hart van Nederland bij Talpa Networks.

De Drent werkte tussen 2000 en 2003 bij RTV Drenthe. Naast presentator, was hij ook redacteur en verslaggever bij de omroep.



Omroep Gelderland

Momenteel is Veeningen hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Hij vertrekt per 1 december bij die omroep.



Voor zijn functie als hoofdredacteur bij Omroep Gelderland werkte hij al bij Hart van Nederland als eindredacteur. Veeningen is sinds januari 2016 hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Eerder werkte hij voor onder meer RTV Utrecht en de Radio Nieuws Centrale.