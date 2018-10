Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Subsidiepot privémuziekles in Assen razendsnel leeg Subsidie voor privémuziekles scoort in Assen: pot binnen paar weken leeg (foto: Pixabay)

In Assen is een nieuwe subsidiepot voor privémuziekles binnen drie weken al leeg. Een succesnummer dus, al vraagt de PvdA zich af of minima er wel profijt van hebben gehad.

Geschreven door Margriet Benak

Per 1 september begon Assen met de subsidieregeling Individuele Muzikale Vorming. Het was een proef, waarmee de gemeente kinderen wil stimuleren een muziekinstrument te leren bespelen. De bijdrage was niet bedoeld voor kinderen die in een muziekvereniging spelen.



20.000 euro in pot

In de subsidiepot zat 20.000 euro, maar die was vorige week al leeg. Per kind kon maximaal 200 euro per cursusjaar worden vergoed. De regeling was bedoeld voor alle kinderen in Assen en niet alleen voor kinderen van minima. Er gold het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt.



Achter het net

PvdA-raadslid Harriët van Es vraagt zich af of dit wel zo'n goede regeling is, zeker nu de pot al zo snel leeg is. Ze stelt schriftelijke vragen aan B en W. Ze wil weten hoeveel minima er een aanvraag deden en hoeveel ervan geld hebben gekregen. "Voor kinderen uit minimagezinnen ligt privėmuziekles vanwege de hoge kosten niet voor de hand. Ik ben bang dat deze groep achter het net heeft gevist met deze regeling."



Ook wil ze weten of de regeling bij minima nog speciaal onder de aandacht is gebracht. Bij een vervolg van de regeling stelt de PvdA'ster voor die vooral beschikbaar te stellen aan kinderen van minima.



Al Kindpakket

In Assen bestaat via het Kindpakket al een regeling voor ondersteuning van minima met kinderen. Die kunnen mede dankzij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds onder meer financiële steun krijgen voor sport, dans- of muziekles. Volgens Van Es zijn die regelingen onvoldoende, niet bedoeld voor privémuziekles of de regelingen sluiten elkaar uit.