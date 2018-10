Tientallen bestuurders N34 op de bon vanwege mobieltje achter het stuur

Bij een verkeerscontrole op de N34 zijn gisteren 27 bestuurders op de bon geslingerd. Allemaal waren ze met hun mobiele telefoon bezig tijdens het rijden.

Daarnaast kreeg een bestuurder een boete voor het inhalen over een doorgetrokken streep, het niet dragen van een gordel en overschrijding van de snelheid.De politie zag behalve de 27 staande gehouden bestuurders nog meer automobilisten die hun telefoon in de hand hadden achter het stuur, maar die kon de politie niet langs de weg zetten.De laatste tijd controleert de politie strenger op het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur. Op de N34 werd in september al drie keer eerder gecontroleerd. Op 25 september werden op dezelfde weg maar liefst 118 appende en bellende bestuurders betrapt.