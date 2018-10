Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Restaurant de Schaopwas in Eext gaat dicht Op 1 november sluit de Schaopwas voorgoed (Foto: Google Streetview)

Het is over en uit voor restaurant de Schaopwas in Eext. Vier jaar lang stond het restaurant te koop, maar er werd niemand gevonden die het over wil nemen. Eigenaren Erik en Karin Rossing hebben dus geen andere keus dan de deur definitief te sluiten.

"Het is pijnlijk", zegt Erik Rossing, "maar het is niet anders. Vier jaar probeerden we alles, maar op een gegeven moment lukte het gewoon niet meer." Het echtpaar van 50 en 47 wil iets anders gaan doen en ging op zoek naar een opvolger. Tevergeefs.



Verouderd concept?

"Een gouden tijd was het. Buffetten waren hier nieuw en we hebben tijden gehad dat het hier een jaar naar voren gewoon al vol zat. Maar misschien zijn we inmiddels verouderd en hebben we te lang vastgehouden aan het concept", zo probeert Rossing de desinteresse in een overname te verklaren.



Het personeel reageerde volgens Rossing op een goede manier op het nieuws. "Voor iedereen heb ik ander werk gezocht en ze hebben allemaal een mooie plek. 'Het is logisch, het is goed', zeiden ze tegen me", vertelt Rossing.



Laatste maand

De Schaopwas is deze maand nog open voor gasten die er nog een laatste keer willen eten. Op 1 november gaat het restaurant definitief dicht.