't Aol Volk: Veel paasbulten kunnen schoner

De Drentse vereniging 't Aol Volk in Emmen stelt dat rond de 80 procent van de paasbulten in onze provincie met beter toezicht veel minder vervuilend kan zijn.

De vereniging reageert hiermee op het onderzoek van het RIVM, waaruit blijkt dat bij het branden van paasvuren evenveel fijnstof vrijkomt als bij afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw."Wij hebben richtlijnen voor het gebruik van schoon hout", zegt Gerhard Croesen van 't Aol Volk. De Drentse vereniging houdt ieder jaar met Pasen de verkiezing van de mooiste bult. Daarbij wordt streng toegezien op welke materialen zijn gebruikt. "Echt honderd procent weten we het natuurlijk nooit", zegt Croesen, "maar de meeste paasbulten in de gemeente Emmen zijn gebouwd van natuurlijk hout. Zonder schadelijke stoffen".Croesen kijkt er niet van op dat bij de paasvuren veel fijnstof vrijkomt: "Bij veel bulten is het toezicht onvoldoende. Wij proberen het in ieder geval zo schoon mogelijk te doen".