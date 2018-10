Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kinderopvangcentra op zoek naar alternatieven voor Stint (foto: ANP XTRA/Lex van Lieshout)

Kinderopvangorganisaties moeten op zoek naar nieuwe vervoersmiddelen nu de Stint is verboden. Ook bij het Drentse Skid Kinderopvang zijn er nu alternatieve vormen voor het vervoer van de kinderen.

"Soms gaan we nu lopen met de kinderen, maar het komt ook voor dat we taxi's inzetten", vertelt directeur Sandra de Boer. Dat brengt misschien hogere kosten met zich mee, maar het vervoeren van de kinderen op een verantwoorde manier staat altijd voorop. Over de maatregelen op de lange termijn, wordt nog nagedacht.



"We begrijpen de keuze van de minister om de Stint te verbieden. Als ze niet veilig zijn, dan moet je ze van de weg halen. Wij hebben vorige week maandag al besloten om de Stints niet meer te gebruiken, toen de eerste onderzoeksresultaten bekend werden naar een mogelijk technisch defect."



Stints mogen voorlopig niet meer de weg op, omdat er twijfels zijn over de veiligheid. “We wachten nader onderzoek af, tot die tijd blijven ze op non-actief”, geeft De Boer aan.



Dodelijk ongeluk

Op 20 september kwamen in Oss vier kinderen van een voorschoolse opvang om het leven toen de stint waarin zij zaten met een trein in botsing kwam. De begeleidster en een meisje van elf raakten zwaargewond. De oorzaak van dat ongeval wordt nog onderzocht.



Uit de eerste testen blijkt dat de kar door een onderbreking of verstoring in het stroomsysteem naar de maximale snelheid kan gaan.