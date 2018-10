Assen: 'Wachtlijst voor jeugdhulp pas 'als rest niet helpt''

Assen stelt voorlopig geen wachtlijsten in voor jeugdhulp en wmo-zorg. De gemeente wacht hiermee, omdat wachttijden de toegankelijkheid van hulp en zorg aantasten. Dat wil ze niet.

Wel houdt wethouder Harmke Vlieg de wachtlijsten achter de hand, als andere maatregelen niet helpen om een oplopend miljoenentekort op jeugdhulp en wmo-zorg in Assen terug te dringen.Vlieg komt met een aangepast voorstel naar de gemeenteraad. Die moet volgende week beslissen over een pakket maatregelen voor fikse besparingen op jeugdhulp en wmo. De CDA-kamerfractie stelde al kamervragen over de invoering van wachtlijsten in Assen.Assen loopt vooral met wmo-zorg en jeugdhulp financieel flink uit de pas. Het tekort gaat over de zes miljoen euro heen als de gemeente niet ingrijpt. Met ondermeer budgetplafonds voor zorgaanbieders wilde Assen flink de rem erop zetten. Dat kan weer leiden tot wachtlijsten.Dit uiterste middel wordt pas ingezet als andere maatregelen als preventie, strengere criteria voor hulp en ondersteuning, en kortere zorgduur niet helpen. "Voor het hanteren van wachttijden kiezen we nu nog niet, aangezien we daarmee raken aan de kwaliteit van de zorg", aldus het college.Komt het wel zover dat wachttijden nodig zijn, dan krijgen kinderen en volwassenen die echt niet kunnen wachten op hulp of zorg voorrang, zo stelt het college. "Dus gegarandeerde zorg voor de meeste kwetsbare inwoners", aldus het college.Ondertussen is Assen samen met andere Drentse gemeenten, en ook het samenwerkingsverband van grote steden G40 , bezig om meer rijksgeld te krijgen. Alle gemeenten komen geld tekort op jeugdhulp en wmo. Ze namen de zorgtaken over van provincie en rijk, maar op het budget hiervoor is fors gekort. Gemeenten willen dat hersteld zien.