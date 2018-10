Duizenden Europese euro's voor ontslagen Drentse bankmedewerkers

Het voorstel voor Europese steun aan 450 ontslagen bankmedewerkers uit Friesland, Drenthe en Overijssel heeft met ruime meerderheid de instemming gekregen van het Europees Parlement.

De Europese Commissie had in juli voorgesteld bijna 1,2 miljoen euro uit te trekken om hen te helpen een andere baan te vinden. Dat bedrag wordt verdeeld onder bankmedewerkers uit de drie provincies. Het is nog niet bekend hoeveel geld er exact per provincie wordt besteed.Nederland had een aanvraag gedaan bij het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF). Vanwege de crisis waren in 2017 1324 mensen ontslagen bij twintig banken, waaronder Rabobank, ING en ABN AMRO, Triodos en Van Lanschot.De ondersteuning is beschikbaar voor hen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Het betreft vooral werknemers boven de vijftig jaar en administratief medewerkers. Zij krijgen een opleiding, begeleiding of mogelijk een tijdelijke baan aangeboden. Ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf is ook mogelijk.