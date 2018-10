Deel dit artikel:













Inwoners Daalkampen Borger desnoods naar Raad van State vanwege zonnepark Een groep bewoners van de wijk Daalkampen in Borger verzet zich tegen het geplande zonnepark naast de wijk (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Bewoners van de wijk Daalkampen in Borger doen morgenavond een laatste poging bij de gemeenteraad om te voorkomen dat er naast hun wijk een zonnepark komt. "We hebben al contact met een advocaat en desnoods stappen we naar de Raad van State", zegt bewoner Peter Soutevent.

Geschreven door Steven Stegen

Tegen het plan om op zo'n 20 hectare ten westen van Borger een zonnepark te bouwen zijn ruim 150 zienswijzen ingediend. "Dat is best veel", erkent wethouder Freek Buijtelaar. "Toch vinden wij het als gemeente een goed plan."



De groep bewoners ziet dat anders. "Wij zijn zeker niet tegen zonnepanelen", vertelt Simone van Dijk. "Sterker nog, we hebben ze zelf op ons dak, net als veel andere bewoners. Maar we vinden dat zo'n groot park niet pal tegen onze wijk aan moet liggen. Doe het dan op ruimere afstand."



Waardevermindering

De bewoners zeggen zich ook zorgen te maken over mogelijke straling en de mogelijke waardevermindering van hun huizen. Ook hebben ze er weinig vertrouwen in dat de exploitant een solide partij is. Eerder boden de bewoners al hun bezwaren aan burgemeester Jan Seton aan.



Het plan voor zonnepark Daalkampen kent een lange geschiedenis. Het terrein was bedoeld voor woningbouw, maar dat lukte niet. Vervolgens raakte het gemeentelijke perceel in beeld voor een zonnepark, als een van de eerste in Drenthe. Twee beoogde exploitanten kregen het uiteindelijk niet van de grond. "Omdat er in de beginperioden door het toenmalige gemeentebestuur toezeggingen zijn gedaan richting de huidige beoogde exploitant gaan we nu met hem in zee", aldus de wethouder.



Omdat het om een oud plan gaat, valt het buiten de huidige afspraken als het gaat om de omvang van zonneparken in Borger-Odoorn. "Maar het is niet zo dat we soepeler met regels omgaan. Ook hier gelden dezelfde eisen", aldus wethouder Buijtelaar.



Die beoogde expoitant is Landbouwbedrijf De Jong in Odoorn. Jan Reinier de Jong vindt het jammer dat er verzet is. "Al is dat in mijn beleving niet zo groot als het lijkt. Ik heb 300 mensen voor een informatiebijeenkomst uitgenodigd. Veel bewoners hebben geen moeite met het plan, dat ook in overleg met gemeente en provincie is opgesteld en waar ook wijzigingen in zijn aangebracht."



De gemeenteraad praat woensdagavond over de zonneparken. Borger-Odoorn vindt dat er ruimte is voor 10 kleine parken en twee grote zonneakkers. Vanwege de historie vallen plan Daalkampen en het plan voor de Avebe vloeivelden Buinerveen buiten dat kader.