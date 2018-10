Onderzoek fraude bij Bikkel Hoogeveen gaat nog maanden duren

De fraudezaak rondom uitzendorganisatie Bikkel in Hoogeveen gaat nog wel even duren. Er moeten nog partijen worden gehoord. En dat neemt volgens het OM nogal wat tijd in beslag.

De fraudezaak is sowieso ingewikkeld, omdat het zich af speelt in twee landen. De twee directeuren van het Hoogeveense bedrijf worden verdacht van fraude, het witwassen van geld en het oplichten van de Belastingdienst.Dat deden ze door een constructie te bedenken waarbij Letse werknemers werden uitbetaald als stagiaire, terwijl de bedrijven wel het volle bedrag betaalden. Via Letse ondernemingen kwam het geld uiteindelijk weer terecht bij de directie. Van dit illegaal verkregen geld werd onroerend goed gekocht. De Belastingdienst zou hiermee meer dan een miljoen euro mis zijn gelopen.De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) deed bijna een jaar geleden invallen in kantoren van Bikkel, bedrijfspanden en de woningen van twee directeuren. Daarbij is beslag gelegd op woningen, auto's, administratie en 30 bankrekeningen.De directeuren worden gezien als hoofdverdachte in de fraudezaak. Ze werden op de terugweg uit Letland op de luchthaven van Eindhoven aangehouden. In Letland werd ook een aanhouding verricht. 220 rechercheurs waren bij de actie betrokken.De twee zaten lange tijd vast, omdat het Openbaar Ministerie bang was dat ze het onderzoek tegen zouden werken. De eerste verdachte werd in januari vrijgelaten om 'het stuurloze Bikkel' te kunnen leiden. De tweede directeur is in maart vrijgelaten . Wel moesten ze hun paspoort inleveren, mogen ze niet reizen en moeten ze beschikbaar zijn voor verhoor.Ondertussen heeft het OM een hele kluif aan het dossier. Alle geldstromen moeten worden ontrafeld. Daarvoor is ook de medewerking nodig van Letland. Dat klinkt eenvoudiger dan dat het in werkelijkheid is volgens het Functioneel Parket. Het neemt tijd.Daarnaast is er ook nog een verdachte in Letland die moet worden gehoord. Ook van deze persoon moet de rol in de zaak worden vastgesteld.Ondertussen is het Openbaar Ministerie in Nederland bezig om na te gaan hoe Bikkel te werk ging. De rol van de accountants en belastingadviseurs van het Hoogeveense bedrijf spelen daarbij ook een rol. Hebben zijn van de constructie geweten en wat was hun rol daarin? Als die rol wordt vastgesteld, dan moeten ook zij zich verantwoorden voor de rechtbank.In het geval van de twee directeuren zal ook vastgesteld moeten worden wie waarvoor verantwoordelijk was in de Letse fraudezaak. Tijdens een zitting van de rechtbank in Zwolle op 15 januari van dit jaar zei Henri F. dat zijn compagnon Jeroen K. verantwoordelijk is voor het bedenken van dit soort constructies. "Hij heeft het op papier gezet. Ik bemoeide me daar niet mee."Een woordvoerder van het Functioneel Parket houdt een slag om de arm, maar denkt dat het onderzoek begin 2019 is afgerond. Dan moet er nog een beoordeling komen van de zaak. De verwachting is dat de verdachten zich dan ook nog een keer bij de rechtbank moeten melden voor een zogenaamde regiezitting. Als alles rond is, wordt een datum vastgesteld voor de inhoudelijke behandeling.De directeuren van Bikkel uit Hoogeveen waren graag geziene gasten in Letland. Zo maakten ze in oktober 2015 deel uit van een groep mensen die de Letse regering adviseerde over economische ontwikkelingen en buitenlandse investeringen.