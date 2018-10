Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











OM eist cel tegen ex-agent voor kinderporno en tonen geslachtsdeel (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 46-jarige voormalig agent uit Assen een celstraf van vijftien maanden geëist voor het verzamelen en verspreiden van kinderporno.

Van de geëiste straf is vijf maanden voorwaardelijk. De ex-agent van de eenheid Noord-Nederland stond ook terecht voor het tonen van zijn geslachtsdeel aan twee vriendinnetjes van zijn dochter. De meisjes waren tien en twaalf jaar oud.



De moeder van de slachtoffertjes stapte vorig jaar in september naar de politie. Haar dochters hadden verteld dat de vader van hun vriendinnetje zichzelf in de deuropening bevredigde, terwijl zij in de tuin speelden. De man werd aangehouden. Op een usb-stick en op zijn diensttelefoon stond kinderporno. De man ontkende dat hij zijn geslachtsdeel heeft getoond. Hij luchtte zijn schaamstreek vanwege de warmte, zei de man tegen de rechters.