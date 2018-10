Deel dit artikel:













Warme zomer nekt ooievaarsstation De Lokkerij Ooievaar op De Lokkerij in De Schiphorst (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

De warmte en droogte van de afgelopen zomer heeft ooievaarsstation De Lokkerij in De Schiphorst flink op kosten gejaagd. Vijvers moesten meerdere malen worden bijgevuld en ook zijn de ooievaars bijgevoerd.

Op het ooievaarsstation zijn deze zomer 62 jonge ooievaars opgevangen. 14 daarvan hebben het niet gehaald. "Dan is het te droog. Dan zijn er geen regenwormen of insecten en daarvan zijn die kleine jongen gewoon van afhankelijk. Als die ouders dat niet brengen, dan verhongeren ze", aldus beheerder Frits Koopman.



Ingegrepen op financiële reserves

Genoeg drinkwater is ook belangrijk voor de ooievaars. De Lokkerij heeft meer dan 200 uren de kraan opengezet om de vijvers op het terrein bij te vullen. "We hebben uitgerekend dat een jonge ooievaar ons ongeveer ruim zestig cent per dag kost, en we hadden er heel veel. Dus dat heeft nog al ingegrepen op onze financiële reserves."



Vrees voor winter

Koopman vreest nu voor de aankomende winter. Een grote groep vogels overwintert op het ooievaarsstation en er is niet genoeg geld om die allemaal bij te voeren, mocht dat nodig zijn. "We hebben wel een reserve, maar die is praktisch opgebruikt. Dus zijn we afhankelijk van iemand die wat geld over heeft om de wintermaanden door te komen", zegt Koopman.