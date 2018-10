Jannes: Erkenning na jaren hard werken

Zanger Jannes is blij dat er met zijn Buma NL Award eindelijk erkenning is gekomen voor Nederlandse muziek. Jannes liet gisteren Frans Bauer en Django Wagner achter zich in de categorie Beste Act Levenslied.

"Ik ben echt ontzettend blij en trots met de erkenning van Buma. Het is mooi dat er na jaren hard werken erkenning komt", zegt Jannes.Het was een lange weg voor Jannes voordat hij eindelijk een award van Buma kreeg. Al ruim vijftien jaar maakt hij muziek, met als een van de hoogtepunten een optreden in een uitverkocht Gelredome. Jannes: "Ik kom uit een tijd dat de Nederlandse muziek een beetje minder populair was. Je moest in die tijd knokken voor je succes."Jannes was ook genomineerd met zijn single 'Naar de zevende hemel' in de categorie Hollands - 'Meest succesvolle single'. Daar werd Wesly Bronkhorst de gelukkige winnaar. Jannes: "Hij heeft het verdiend, zijn liedje was gewoon hartstikke goed."