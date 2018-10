Taxibusje brandt uit op A37 bij Hoogeveen

Een brandende taxibus op de A37 bij Hoogeveen veroorzaakte vanmiddag flinke rookwolken in de omgeving.

Door de brand is de rechterrijstrook dicht tussen de afslagen Nieuwlande en Hoogeveen-Oost. Het gaat om het traject in de richting van Hoogeveen.De taxibus reed vanuit Nieuwlande naar Ommen. Daar zou de bestuurder schoolkinderen ophalen. Door technische problemen begon het busje te branden op de A37. Rond 16.00 uur stond er zo'n drie kilometer file. Hoe de inzittenden van de auto eraan toe zijn, is niet bekend.Volg de verkeersinformatie via rtvdrenthe.nl/verkeer