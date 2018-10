Deel dit artikel:













Speeddaten voor een baan: 'Je hebt amper tijd om je kopje thee op te drinken' Esther krijgt tien minuten de tijd tijdens de speeddates om een beeld van het bedrijf te krijgen en een goede eerste indruk te maken (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

Een speeddate om een baan of personeel te scoren. Die dates zijn populair. En nodig. Want er zijn volop vacatures, zoals in de zorg. Zo'n speeddate stond vanochtend op het programma bij welzijnsgroep Tinten in Gieten.

34 dates staan er op het programma bij de Tintengroep. Er komen 17 sollicitanten langs die elk met twee medewerkers praten. Met de een praten ze over het bedrijf, bij de ander mogen ze iets over zichzelf vertellen. Ze hebben pak 'm beet tien minuten om elkaar te leren kennen.



Kennismaken

Tinten heeft geen vacatures waar mensen op kunnen solliciteren, toch doet het bedrijf mee aan deze speeddates. En dat is volgens HR medewerker Steven de Groot een bewuste keuze: "Wij willen juist van te voren met mensen kennismaken. Laten zien wat ons bedrijf is en wat we doen om te kijken of iemand bij ons past. Wij hebben heel veel stichtingen onder ons waar mensen aan het werk kunnen en zo kunnen we ze enthousiast maken."



De speeddates zijn een initiatief van ZorgpleinNoord en worden bij verschillende bedrijven gehouden. Jong en oud komt er op af. Zoals Jaco van der Sterre. "Het ging vooral erg snel, ja dat is wel een voordeel. Maar het nadeel is wel dat je niet weet of je genoeg tijd hebt om je kopje thee op te drinken."



Kans op werk

Ook Esther de Greef heeft vandaag een speeddate. "Dat is wel bevallen, ik ga kijken of ik binnenkort met iemand een dag kan meelopen. Wie weet wat daar uitrolt", vertelt ze enthousiast.



Ondanks dat er geen directe vacatures zijn, maken mensen die een goede indruk maken tijdens hun date wel kans op een baan. "Die mensen onthouden we zeker. We hebben dit al twee keer eerder gedaan en daar hebben meerdere mensen een baan aan over gehouden. Die konden we doorverwijzen naar een vacature, daarom gaan we hiermee door", aldus de Groot.



Of het vandaag liefde op het eerste gezicht was, is nog niet duidelijk.