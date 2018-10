Deel dit artikel:













De Wolden investeert miljoenen de komende jaren De Wolden wil de komende jaren blijven investeren in fietspaden (archieffoto: Hilde Boelema/RTV Drenthe)

Nieuwe fietspaden, een verbouwing van de brandweerkazerne in Ruinen, veilige oversteken op de N375 en een forse bijdrage aan het levensloopbestendig maken van woningen. Het college van B&W gaat deze nieuwe plannen binnenkort voorleggen aan de gemeenteraad van De Wolden.

Geschreven door Hielke Meijer

De Wolden is een financieel gezonde gemeente, zo stelt het college bij de presentatie van de programmabegroting 2019-2022. Worden alle plannen uitgevoerd dan heeft de gemeente komend jaar een klein tekort van 327.000 euro. In de jaren daarop zal er sprake zijn van een klein overschot van achtereenvolgens 316.000, 351.000 en 76.000 euro. "Het vertrouwde gezonde beeld", aldus burgemeester Roger de Groot.



Wethouder Jan van 't Zand vindt het tekort het komende jaar acceptabel. "We hebben veel ambities en willen die de ruimte geven. Daarnaast gaat de gemeente door met structurele investeringen zoals die in de rioleringen."



De woonlasten per huishouden stijgen licht, gemiddeld met bijna een euro per maand tot 716 euro per jaar. Daaronder vallen de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerende zaakbelasting.



Fietspaden

In de afgelopen jaren zijn er al verschillende fietspaden aangelegd. De Wolden gaat daarmee door en wil nu ook fietspaden langs de Havelterweg bij Ruinerwold en langs het Gedempte Hoofddiep bij Kerkenveld. Een recreatief fietspad bij Koekangerveld wordt verlengd.



Tunnel N375

De provinciale plannen voor een tunnel onder de N375 bij de Gijsselterweg bij Ruinen kost de gemeente driekwart miljoen. Dat bedrag komt bovenop een eerdere gemeentelijke bijdrage aan het veilig maken van de oversteken op deze provinciale weg.



Bewonersinitiatieven

Het college gaat ook door met Inititiatiefrijk De Wolden, een programma die projecten steunt die de bewoners van de dorpen op poten zetten en die de leefbaarheid vergroten. Zo is er nu geld voor de opzet van het wandelknooppuntennetwerk en een Trekkerbehendigheidswedstrijd volgend jaar juni in Echten. Ook is er een bijdrage aan het symposium Sterke Vrouwen in januari door een plaatselijke afdeling van Vrouwen van Nu.



De komende vier jaar vult het college het potje voor Initiatiefrijk De Wolden opnieuw aan met één miljoen euro. "Het is een geslaagde formule", zegt burgemeester Roger de Groot. Het geld daarvoor haalt de gemeente al jaren uit de algemene reserve, maar het college is op zoek naar een structurele hiervoor.