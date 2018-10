Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drukkerij Boom Pers tegen de vlakte De sloop van het voormalige Boom-complex in de Meppeler binnenstad is begonnen (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Zo komt de nieuwbouw aan de Kromme Elleboog eruit te zien (afbeelding: RTV Drenthe) De plattegrond van de nieuwbouw op de Boom-locatie (afbeelding: RTV Drenthe)

Nog even en in de Meppeler binnenstad is niets meer te zien van de historie van Boom Pers en de Meppeler Courant. De sloop van het oude drukkerijgebouw en het kantoorgebouw van de krant is begonnen.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel





Bekijk



Het enige wat van het Boom-complex overblijft is het monumentale Klokkenhuis aan de Groenmarkt. De gemeente benoemde het tot monument om het te kunnen behouden. Projectontwikkelaar Van Wijnen heeft de Meppelers opgeroepen mee te denken over wat er met het inmiddels zwaar vervallen herenhuis moet gebeuren. De oude gebouwen van Boom Pers en de Meppeler Courant aan de Kromme Ellenboog en de Groenmarkt moeten plaatsmaken voor 83 appartementen. Hier komen vooral alleenstaande jongeren en ouderen te wonen. Binnen in het gebouw komt een parkeergarage voor 220 auto's. Daarmee moet het blik grotendeels van de Groenmarkt en de Kromme Elleboog verdwijnen.Bekijk hier de plannen die projectontwikkelaar Van Wijnen en de gemeente hebben voor de voormalige Boom-locatie.Het enige wat van het Boom-complex overblijft is het monumentale Klokkenhuis aan de Groenmarkt. De gemeente benoemde het tot monument om het te kunnen behouden. Projectontwikkelaar Van Wijnen heeft de Meppelers opgeroepen mee te denken over wat er met het inmiddels zwaar vervallen herenhuis moet gebeuren.