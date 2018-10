Deel dit artikel:













Brand in timmerbedrijf in Assen Brand bij timmerbedrijf in Assen (foto: Persbureau Meter)

Bij timmerbedrijf Albeka aan de Stelmakerstraat in Assen is brand uitgebroken. De brand woedt in het pand.

Het is nog onbekend wat er in brand staat en hoe de brand is ontstaan. De brandweer heeft uit voorzorg opgeschaald naar middelbrand.