Brandweerman opgeroepen voor brand in eigen timmerfabriek Een van de eigenaren van de timmerfabriek is vrijwillig brandweerman. Hij werd opgeroepen voor de brand in zijn eigen fabriek (foto: Persbureau Meter) Brand bij timmerbedrijf in Assen (foto: Persbureau Meter)

Een brandweerman van het korps Assen is vanmiddag opgeroepen om een brand in zijn eigen bedrijf te blussen.

De man is in het dagelijks leven een van de eigenaren van timmerbedrijf Albeka aan de Stelmakerstraat in Assen. Hij had net de deur achter zich dicht gedaan en was onderweg met de auto naar huis, toen hij een oproep kreeg vanwege een brand. Die bleek te woeden in zijn eigen bedrijf.



De brand was binnen in het pand. Samen met zijn collega's heeft hij hem geblust. Niemand raakte gewond. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.