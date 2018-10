Deel dit artikel:













Provincie verspeelt invloed op zonneparken Hoogeveen Provincie heeft geen vinger in de pap bij zonnepark Hoogeveen (foto: RTV Drenthe)

De provincie Drenthe heeft geen zienswijze ingeleverd op de vijf plannen voor zonneparken in Hoogeveen. Daarmee verspeelt het ook haar recht op aanpassing van die plannen aan haar ideeën.

Geschreven door Hielke Meijer

Kritiek op de vijf zonneparkplannen van commerciële ontwikkelaars komt er van verschillende kanten. De PvdA-fractie in provinciale staten en de gemeente Hoogeveen lieten weten dat het zonnepark langs de spoorlijn bij Pesse beter aangelegd kan worden op het braakliggende industrieterrein aan de andere kant van de spoorlijn. Het park verhuist dan van de gemeente Hoogeveen naar de gemeente Midden Drenthe. De provincie zou juist daarom meer regie moeten voeren op het proces.



‘Weet zo niet’

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra ‘weet zo niet’ waarom de provincie deze zomer wel zienswijzen heeft geleverd op zonneparkplannen in de gemeente Borger-Odoorn en niet in de gemeente Hoogeveen.



Hoogeveen had bij de aanvragen voor een ontwerp-vergunning voor de zonneparken spoed. De projectontwikkelaars Powerfield, Kronos, Solarfield en Neo Energie zouden dan immers nog aanspraak kunnen maken voor de nu geldende landelijke SDE-subsidie voor de opwekking van duurzame energie.



Onder druk subsidie

Als het gaat om de provincie zegt gedeputeerde Stelpstra dat het niet goed is het ruimtelijk beleid af te laten hangen van subsidieregelingen. “Gemeenten zijn onder druk gezet van exploitanten. Maar dat zou niet moeten. Het is jammer voor die exploitanten, maar het gaat erom dat je met de bevolking van onderop beleid moet maken. En dat is geen kritiek op de gemeente Hoogeveen, maar hoe wij zelf vinden dat wij het moeten doen.”



Stelpstra begrijpt de discussie over meer of minder regie van de provincie bij de ontwikkeling van zonneparken niet goed. “Het is een bizarre discussie. Natuurlijk is het van provinciaal belang. Maar we willen niet van bovenaf aanwijzingen geven waar die parken moeten komen. Je moet het samen met de samenleving doen.”



Draagvlak

De uitspraken van Stelpstra staan in contrast met de werkwijze in Hoogeveen. Daar steunen alleen de collegepartijen de aanleg van twee zonneparken bij Fluitenberg. De oppositie vindt dat er te weinig draagvlak onder de bevolking is. Het college geeft de plannen desondanks groen licht, ondanks dat het zelf aangeeft dat het begrip draagvlak onvoldoende is omschreven.



Stelpstra denkt in elk geval dat de provincie de ontwikkeling van zonneparken voldoende stuurt: “Wij doen bovenlokaal iets en kijken ook naar de afstemming tussen gemeenten. Alle plannen komen langs bij de provincie via bestemmingsplanprocedures. En dan kijken we ook naar de afstand tot andere parken.”



Maar ondanks dit beleid kan de provincie bijsturing van de zonneparken in Hoogeveen op haar buik schrijven. Zonder zienswijze is er ook geen beroep op de gemeentelijke instemming voor de plannen mogelijk. Woensdag praat de provinciale politiek verder over de rol van de provincie bij de ontwikkeling van zonnepark plannen.